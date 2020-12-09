إصابات في الجولان المحتل بعد قمع جيش الاحتلال للمزارعين الرافضين لقراراته

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت ‏وكالة (سانا) السورية، وقوع إصابات بين أهالي الجولان السوري المحتل، جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ضد الأهالي.



ووفق الوكالة، فقد انتشر أهالي الجولان في أراضيهم، رفضاً لإقامة التوربينات الهوائية على أراضيهم الزراعية، ما أدى لقيام جيش الاحتلال بقمعهم، والاعتداء عليهم.



يتبع..