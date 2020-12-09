إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن قوات الاحتلال، اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وأضاف: أن مواجهات اندلعت في المنطقة، عقب اقتحام عدد من دوريات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية؛ تمهيداً لاقتحام المستوطنين للموقع الأثري في البلدة، عقب إغلاقه أمام المواطنين.