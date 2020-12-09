ضربة جديدة لترامب.. المحكمة العليا ترفض استئناف بنسلفانيا

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رام الله - دنيا الوطن

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، ضربة لمحاولات دونالد ترامب، قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافًا قدّمه فريقه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.



ووفق شبكة (سكاي نيوز) فلم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة، عينهم ترامب من أصل تسعة، أيّ تبرير لقرارها هذا.



وقدّم ترامب شكاوى في ولايات رئيسية عدة، بمساعدة حلفائه، لكنه شهد نحو عشرين انتكاسة.



وإحدى هذه الشكاوى، التي قدّمها النائب الجمهوري، مايك كيلي، تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد في بنسلفانيا.



وبعد رفض هذه الشكوى من قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا، توجّه مقدّمو هذه الشكوى بشكل عاجل إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة؛ ليطلبوا منها تجميد كل العمليات المتعلقة بالانتخابات في بنسلفانيا، في انتظار أن يُقدّموا حججهم.