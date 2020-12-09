الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات، و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات القطاع.



وأوضحت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء بعد إجراء 1708 فحوص مخبرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 517 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 26231 إصابة، كما أن إجمالي الحالات النشطة، بلغ 10206 حالة، وإجمالي المتعافين 15863 حالة، وإجمالي الوفيات 162 حالة وفاة.



وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 330 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.