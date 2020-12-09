استطلاع رأي: حزب "جدعون ساعر" يحصد 17 مقعدًا في (كنيست) ويؤزم وضع نتنياهو







رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو الكنيست عن حزب (ليكود)، جدعون ساعر، انشقاقه عن حزب (ليكود)، وتأسيس حزب جديد، والمنافسة على رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة.ووفق موقع (عكا)، فقد أظهر استطلاع جديد للرأي، نشرت نتائجه صحيفة (معاريف)، صباح اليوم، أن حزب برئاسة ساعر، سيحصل على 17 مقعداً في (كنيست) في الانتخابات المقبلة.وأشارت نتائج الاستطلاع، الى أن حزب ساعر الجديد، سيؤدي إلى إضعاف قوة (ليكود) البرلمانية، وحصول ليكود على 25 مقعداً بـ (كنيست).وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن حزب ساعر، سيقلل من فرض نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة، وزيادة احتمالات ساعر في حال قرر تشيكل حكومة وحدة.وأوضحت (معاريف)، أن النتائج في حال جرت انتخابات جديدة، ستكون على النحو التالي: ليكود 25 مقعداً، يمينا 19، جدعون ساعر 17، يش عتيد 14، القائمة العربية 11، شاس 9، يسرائيل بيتنا 7، يهدوت هتوراة 7، كحول لفان 6، ميرتس 5 مقاعد.