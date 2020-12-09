شؤون فلسطينية

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
توجه رئيس بلدية رام الله، المهندس موسى حديد، إلى الجهات المسؤولة، بضرورة زيادة أعداد أفراد الشرطة الفلسطينية في محافظات الوطن، ومدينة رام الله بشكل خاص، مشيراً إلى أن الجهود التي تبذل من الشرطة كبيرة، والمهام الملقاة على عاتقهم تفوق الإمكانيات، ومع توسع المدينة وازدياد ساكنيها وروادها، بات ملحاً الوقوف عند عدد من الظواهر السلبية والمخالفات، التي تضر بالمواطنين.

جاء ذلك، خلال لقاء مفتوح عقدته بلدية رام الله مع جهاز الشرطة والمجتمع المحلي في المسرح البلدي بدار بلدية رام الله، استجابة لطلبات المواطنين في المدينة لإيصال الملاحظات لجهاز الشرطة.

من جهته، رحب م. حديد بالحضور، مشيراً إلى العلاقة المميزة التي تربط بين البلدية والشرطة والشراكة الحقيقية والتعاون المفتوح في خدمة مواطني المدينة وضبط المخالفات التي قد تصدر عن المخالفين. وأضاف، أن مجتمعنا الفلسطيني بات يعاني من أزمة أخلاقية أصبحت تتفشى وتنعكس على البيئة والمجتمع الذي نعيش فيه، الأمر الذي يستوجب وقوف الجميع عند مسؤولياته وتغليب المصلحة العامة على الشخصية.

وأشار مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العميد حقوقي علاء شلبي، أن جهاز الشرطة يعمل مع مؤسسات المدينة في خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، مشيراً إلى قيامها بتوفير العديد من الخدمات الأمنية والمرورية وفق الإمكانيات المتاحة في كافة أنحاء المحافظة، حيث استعرض خلال اللقاء نبذة عن طبيعة الأعمال والمهام التي يقوم بها جهاز الشرطة، إضافة إلى استعراض بعض الإحصائيات للعام 2020 التي نفذها الجهاز، مثل: المشاكل المرورية والجرائم والحوادث المختلفة.

وشكر الشلبي بلدية رام الله على الجهود التي تبذلها من أجل توفير بنية تحتية مهيأة وصالحة للاستخدام، مبيناً، ان الشرطة والبلدية تعمل على الدوام إلى إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون كالسرعة و"التشحيط" والتعديات على الأرصفة، والقيادة بعكس السير وكافة المخالفات المختلفة.

وخلال اللقاء، أتيح المجال للمشاركين طرح ملاحظاتهم واستفساراتهم ووجهات نظرهم من خلال الحضور المباشر او من خلال توجيه أسئلتهم عبر البث المباشر على صفحة البلدية على الفيسبوك، حول عدد من القضايا التي تواجههم والتي تمثلت في سرعة السيارات وظاهرة التشحيط والازعاج، وضرورة وجود افراد الشرطة في بعض المواقع المهمة والحيوية في المدينة وغيرها وخاصة في أوقات الذروة، وأجاب رئيس البلدية ومدير الشرطة على الاستفسارات والملاحظات التي وردت خلال اللقاء.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 7 وفيات و639 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

آليات الاحتلال تتوغل وتُجرّف أراضٍ شرقي قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل وتُجرّف أراضٍ شرقي قطاع غزة

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أسعار الخضروات والدواجن والبيض واللحوم في غزة اليوم

أسعار الخضروات والدواجن والبيض واللحوم في غزة اليوم

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني

المبادرة الوطنية: الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية السبيل الأمثل للخلاص من الاحتلال

المبادرة الوطنية: الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية السبيل الأمثل للخلاص من الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سبسطية شمال نابلس

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة

بلدية رام الله تُطالب الجهات المسؤولة بزيادة أعداد أفراد الشرطة بالمحافظة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

آليات الاحتلال تتوغل وتُجرّف أراضٍ شرقي قطاع غزة

آليات الاحتلال تتوغل وتُجرّف أراضٍ شرقي قطاع غزة

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أسعار الخضروات والدواجن والبيض واللحوم في غزة اليوم

أسعار الخضروات والدواجن والبيض واللحوم في غزة اليوم

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني

المبادرة الوطنية: الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية السبيل الأمثل للخلاص من الاحتلال

المبادرة الوطنية: الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية السبيل الأمثل للخلاص من الاحتلال

منوعات

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: إطلالة هيفاء وهبي الجريئة بجلسة تصوير

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

شاهد: كريم فهمي يحرج صحفي على السجادة الحمراء بسبب زوجته

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

ياسمين صبري تصدم جمهورها بآخر ظهور لها

شبيهة نادين نجيم: &#34;توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة&#34;

شبيهة نادين نجيم: "توقعت كل شيء بـ 2020 إلا أني اتزوج وأنا نايمة"

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

ريهام سعيد تعتذر وتطلب من جمهورها السماح

إليسا تغرد: &#34;قلبي محروق&#34;

إليسا تغرد: "قلبي محروق"

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: فنان سعودي يحتضن خطيبته بشكل رومانسي

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

عربي

مجلس الوزراء السعودي: نجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية

مجلس الوزراء السعودي: نجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية

الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة