وصول الشحنة الأولى من لقاحات (فايزر) إلى إسرائيل.. ونتنياهو أول من يتلقى اللقاح

رام الله - دنيا الوطنوصلت إسرائيل، صباح اليوم، الشحنة الأولى للقاحات فيروس (كورونا)، وبدأ سحبها إلى المستشفيات عبر عربات كبيرة.وقالت القناة 12: "هبطت قبل قليل في مطار بن غوريون، طائرة تحمل الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) التي تم شراؤها من شركة فايزر".وكان في استقبال الطائرة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء الاحتلال، حيث قاموا بالاشراف على العملية بشكل دقيق، في الوقت الذي أعلن نتنياهو أنه سيكون أول الخاضعين لتلقي اللقاح، ليكون قدوة للجمهور وفق تعبيره.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): يجري الآن إخراج شحنة لقاحات كورونا من طائرة DHL بمتابعة شخصية من نتنياهو.