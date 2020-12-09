الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واندلعت خلالها مواجهات مع قوات الاحتلال.



ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين من بلدة بلعا شرق طولكرم، بينهم أسرى محررون.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت من بلعا، محمد عماد يونس برابرة (32 عاماً)، وطلال أبو ياسين، والأسير المحرر جعفر أيمن شحرور، والمحرر ثائر رضا مرعي، والمحرر ناصر خليل أبو دية، وعطية وائل محمود، والمحرر عصام غازي جيتاوي (49 عاما).



وسلمت قوات الاحتلال، شباناً آخرين إشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال، فيما تعرضت بلدة دير الغصون لعمليات دهم وتفتيش.



وفي جنين، اشتعلت النيران في "جيبات" الاحتلال، بعد رشقها بالزجاجات الحارقة في بلدة جبع قضاء جنين.



وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة جبع، أطلق خلالها الشبان زجاجات حارقة، رداً على اقتحام الاحتلال للبلدة، ما أدى لاشتعال عدد من آليات الاحتلال العسكرية.



وذكرت مصادر محلية، بإصابة ستة شبان بالأعيرة المعدنية والمطاطية، وأصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع، خلال المواجهات، التي وصفت بالعنيفة.



ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال، دهمت عدداً من المنازل ببلدة جبع، عرف من أصحابها: فايز ملايسك وأسعد شريم.



وفي نابلس، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير الحطب شرقي نابلس، واعتقلت الأسير المحرر سلمان عمران أبو أحمد، بعد حملة تفتيش، وتخريب لمنزله.



وفي سلفيت، شن جنود الاحتلال حملة مداهمة للبيوت واستجواب ميداني، شملت اعتقال عدد من المواطنين.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر كامل نخلة، وفادي عليان، وماهر دلايشه، ويعقوب حسين، بعد مداهمة منازلهم في مخيم الجلزون شمالي رام الله.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن سالم محمود الصباح (47 عاماً) من قرية حرملة شرقا، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (18 و17 عاماً)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.