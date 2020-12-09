آليات الاحتلال تتوغل وتُجرّف أراضٍ شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، في أراضي المواطنين الحدودية شرقي منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، وشرقي بلدة جباليا شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف في الأراضي، وسط إطلاق نار.



وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال، مدعومة بعدة دبابات، انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شرقي مدينة غزة، وبلدة جباليا، وتوغلت لعشرات الأمتار بأراضي المواطنين، وقامت بتجريف أراضٍ، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، وسط إطلاق نار متقطع، وقنابل دخانية للتغطية على التوغل والتجريف.



وتتعمد قوات الاحتلال، التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.