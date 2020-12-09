شؤون فلسطينية

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابة 6 شبان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
 أصيب ستة شبان بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الأربعاء، في بلدة جبع جنوب جنين.

وذكر أمين سر (فتح) في جبع، رازي غنام، أن 6 شبان أصيبوا بالأعيرة المعدنية والمطاطية، بينما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات عنيفة، اندلعت مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها جبع، ومداهمة عدة منازل، واستجواب ساكنيها، عرف من أصحابها، فايز ملايسك، وأسعد شريم.

وأضاف، أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، قدمت الإسعافات الأولية ميدانياً للمصابين، ونقلت بعضهم إلى أحد المشافي في جنين.

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