دولي

مسؤولون في جهاز (شاباك) الإسرائيلي يهددون بالاستقالة

مسؤولون في جهاز (شاباك) الإسرائيلي يهددون بالاستقالة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (شاباك)، هددوا بالاستقالة من الجهاز.

 وقالت القناة السابعة، صباح اليوم الأربعاء: إن مسؤولين كبار بـ (شاباك) هددوا بالاستقالة من الجهاز، في حال تم تعيين رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، رئيساً للجهاز.

وأضافت القناة، أن لدى المسؤولين في (شاباك) تخوفات من قيام رئيس الوزراء نتنياهو، بعتيين زميلهم السابق، مئير بن شبات، رئيساً للجهاز، خلفاً لنداف أرغمان.

وبحسب القناة، قال عدد من المسؤولين الكبار بـ (شاباك)، إن تعيين نتنياهو لبن شبات، نابع من دوافع شخصية، وليس مهنية، وأن بن شبات غير مناسب لرئاسة الجهاز.

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