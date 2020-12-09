شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني

مصطفى البرغوثي: إسرائيل تُنفذ (صفقة القرن) عبر الاستيطان السرطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن حكام إسرائيل، ينفذون على أرض الواقع (صفقة القرن) الخطيرة، عبر التوسع الاستيطاني السرطاني، الذي استفحل في مختلف مناطق الضفة الغربية.

وأشار البرغوثي إلى مخطط إنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار قلنديا، وإلى إقرار أكثر من سبعة آلاف وحدة
 استيطانية جديدة، وإلى عمليات الهدم والتطهير العرقي في مناطق الأغوار والقدس ومصادرة وتجريف آلاف الدونمات لصالح المستوطنات في مناطق بيت لحم وبيت جالا ونابلس وسلفيت.

وأضاف البرغوثي: واهم من يعتقد، أن مخطط (صفقة القرن) لتصفية القضية الفلسطينية، سيذهب بذهاب ترامب فهو أصلاً مخطط نتنياهو والحركة الصهيونية، وهم ينفذونه على أرض الواقع بالاستيطان والتطبيع المشين مع أطراف عربية.

وقال البرغوثي: إن التصدي للاستيطان ومخططات التصفية، يتطلب التحلل من كل الاتفاقات، التي تتستر بها إسرائيل، وخوض كفاح جدي موحد، وبناء قيادة وطنية موحدة للنضال الفلسطيني.

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