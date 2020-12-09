الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.



وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: سالم محمود الصباح (47 عاماً) من قرية حرملة شرقاً، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (18 و17 عاماً)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.