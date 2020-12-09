الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.
وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: سالم محمود الصباح (47 عاماً) من قرية حرملة شرقاً، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (18 و17 عاماً)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من بيت لحم.
وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت: سالم محمود الصباح (47 عاماً) من قرية حرملة شرقاً، والشقيقين أحمد ومحمد محمود أبو مفرّح (18 و17 عاماً)، من بلدة تقوع، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.
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