دولي

جيش الاحتلال يُعلن نتائج تحقيقه بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية قرب لبنان

جيش الاحتلال يُعلن نتائج تحقيقه بسرقة أسلحة من قاعدة عسكرية قرب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتائج تحقيق أجراه في سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية، تقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

ووفق موقع (عرب 48) كان قائد قيادة المنطقة الشمالية، قد قرر أنه بسبب الحادث، الذي وقع في الشمال قبل أشهر قليلة، لن يتم ترقية قائد اللواء للسنوات الأربع المقبلة، وخضوع ضابط برتبة مقدم لإجراءات تأديبية، وإقالة آخرين.

وأشار موقع (0404) إلى أن الجيش الإسرائيلي، انتهى، أمس الاثنين، من إجراء تحقيق موسع في سرقة عشرات الأسلحة من قاعدة عسكرية في الشمال، مشيراً إلى أن الحادث بمثابة "حدث جلل" مر به الجيش، ويعكس تحولاً خطيراً داخل أروقة الجيش، نتيجة لوجود ثغرات وإخفاقات مختلفة، قد تم تعريتها أو الكشف عنها.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أنه تم محاكمة 8 ضباط مناوبين في جهاز أمن القاعدة العسكرية، يوم الحادث، أمام نائب قائد الفرقة بتهمة الإهمال، وتم توجيه التوبيخ إليهم.

ولفت إلى أن الجيش، قد أكد أن تحقيقاً مشتركاً أجري بين شرطة التحقيق العسكرية التابعة له مع الشرطة الإسرائيلية العامة، ولا يزال جارياً على المستوى الجنائي، لمعرفة السارق.

وكان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد وصف عملية سرقة أسلحة من قاعدة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بأنها "خطيرة للغاية".

بدورها، أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، بأن جيش الاحتلال قدم لرئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق الأولي في حادثة سرقة أسلحة من قاعدة عسكرية في الشمال، وقعت في السادس من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأشار رئيس الأركان كوخافي إلى أن التحقيق الأولي، كشف أن الحادث يُعتبر خطيرا للغاية، وجرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء، حتى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط كبير برتبة عقيد، على أن تكون مهمتها فحص هذه الجوانب بعمق، وعليها تقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريباً، مع التشديد على عدم نشر نتائج هذه اللجنة لخطورة ما ستنجم عنه من إخفاقات متوقعة.

وذكرت الصحيفة، أن نتائج التحقيق التي قدمت للجنرال أفيف كوخافي، هي أيضا قد تم التوصية بعدم نشرها، نتيجة لتضمنها عيوباً وإخفاقات داخل القاعدة العسكرية التي تمت سرقتها.

وكان مجهولون، اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل، وسرقوا الكثير من الأسلحة، بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح، وذلك في السادس من الشهر الجاري.

ومن بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم- 16، وذلك في وقت تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية، وعلى الفور قام الجيش الإسرائيلي، بإجراء تحقيق موسع في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة "للسارقين" من داخل القاعدة نفسها.

يذكر، أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال، وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود مع لبنان.

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