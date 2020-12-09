شاهد: عشائر الخليل ترفض قرار الحكومة بإغلاق المحافظة ويهددون بالتصعيد

هددت عشائر وتجار الخليل، مساء اليوم، بالنزول إلى الشارع في حال نُفذ قرار إغلاق المحافظة الذي أقرته الحكومة ويبدأ الخميس المقبل.جاء ذلك خلال اعتصام شارك به ممثلون عن عشائر الخليل والتجار والمواطنين أمام الغرفة التجارية في الخليل، مساء أمس الإثنين.وأعرب المعتصمون عن رفضهم لقرار الإغلاق. مطالبين الحكومة بالتراجع عنه وعدم تحميل المواطنين أعباء اقتصادية جديدة.