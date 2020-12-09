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طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل

طالع تفاصيل الحالة الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس 2020/12/10: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح  شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/12/11: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/12/12: يكون الجو غائماً ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية و دافئا نسبيا فوق بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

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