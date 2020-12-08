دولي

أردوغان يدين بشدة عبارات عنصرية تعرض لها فريق تركي خلال مباراة في باريس

أردوغان يدين بشدة عبارات عنصرية تعرض لها فريق تركي خلال مباراة في باريس
رام الله - دنيا الوطن
أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، بشدة العبارات العنصرية التي تعرض لها فريق باشاك شهير خلال مباراته في باريس.

وانسحب الفريق التركي، من مباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، بسبب ألفاظ عنصرية للحكم الرابع بحق مساعد المدرب.

وتلفظ الحكم الرابع، بعبارة عنصرية تجاه عضو من طاقم تدريب الفريق التركي

وتم استئناف المباراة، بعد 10 دقائق على أن يُنقل الحكم الرابع لغرفة "الفار"، ويُستبدل بحكم آخر من غرفة الفار لساحة الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي أقيمت على ملعب بارك دي برانس، في العاصمة باريس.

وشهدت العلاقات الفرنسية التركية، في الآونة الأخيرة، تدهوراً كبيراً، خاصة بعد تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بشأن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الرابع من الشهر الجاري، إن فرنسا تعيش مرحلة خطيرة في ظل رئاسة إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة، بأحد مساجد إسطنبول، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

 وأضاف أردوغان: "فرنسا تعيش مرحلة خطيرة للغاية مع ماكرون، أتمنى أن تتخلص مما يسببه لها من كوارث في أسرع وقت"، وفق تعبيره.

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