سلفيت: قرار بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة، بسبب فيروس (كورونا).



ووفق ما نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك)، فإنه بعد التشاور مع مدير عام مديرية التربية والتعليم ومدير الصحة بالمحافظة، تقرر تعليق الدوام في مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية 48 ساعة للتعقيم وفحص المخالطين.