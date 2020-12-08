"الزراعة" بغزة تصدر إعلاناً للمزارعين ومربي الإنتاج الحيواني بشأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت





وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بالتالي على مزارعي الإنتاج النباتي وأصحاب المشاتل ري مزروعاتهم أو رشها و جمع المحصول وتسويقه قبل فترة الإغلاق أو تأخيره لما بعد أيام الإغلاق.





وقالت: على مربي الإنتاج الحيواني متابعة مزارعهم بعناية قبل الإغلاق من خلال توفير كميات الأعلاف اللازمة وتعبئة خزانات المياه والتأكد من سلامة شبكاتها، أو البحث في إيجاد بدائل للرعاية مثل المبيت في المزرعة خلال فترة الإغلاق.





رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الزراعة، بغزة، المزارعين إلى الالتزام بالحجر الأسبوعي يومي الجمعة والسبت والذي يبدأ مساء الخميس القادم حتى صباح الأحد.