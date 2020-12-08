شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تصدر إعلاناً للمزارعين ومربي الإنتاج الحيواني بشأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت

"الزراعة" بغزة تصدر إعلاناً للمزارعين ومربي الإنتاج الحيواني بشأن الإغلاق يومي الجمعة والسبت
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الزراعة، بغزة، المزارعين إلى الالتزام بالحجر الأسبوعي يومي الجمعة والسبت والذي يبدأ مساء الخميس القادم حتى صباح الأحد.

وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بالتالي على مزارعي الإنتاج النباتي وأصحاب المشاتل ري مزروعاتهم أو رشها و جمع المحصول وتسويقه قبل فترة الإغلاق أو تأخيره لما بعد أيام الإغلاق.  

وقالت: على مربي الإنتاج الحيواني متابعة مزارعهم بعناية قبل الإغلاق من خلال توفير كميات الأعلاف اللازمة وتعبئة خزانات المياه والتأكد من سلامة شبكاتها، أو البحث في إيجاد بدائل للرعاية مثل المبيت في المزرعة خلال فترة الإغلاق.

أخبار ذات صلة

سلفيت: قرار بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة

سلفيت: قرار بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة

شاهد: لحظة سقوط أحد أسلاك الكهرباء ووفاة مواطن أثناء الاحتفاء باستقبال أسير محرر بطولكرم

شاهد: لحظة سقوط أحد أسلاك الكهرباء ووفاة مواطن أثناء الاحتفاء باستقبال أسير محرر بطولكرم

(حزب التحرير): الإغلاق الشامل وإغلاق المساجد تخبط جديد للسلطة واستهتار بدين الله

(حزب التحرير): الإغلاق الشامل وإغلاق المساجد تخبط جديد للسلطة واستهتار بدين الله

طولكرم: الإفراج عن أسيريْن بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال

طولكرم: الإفراج عن أسيريْن بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال

تفاصيل رسالة إسماعيل هنية لأمير الكويت بشأن انتخابات مجلس الأمَّة

تفاصيل رسالة إسماعيل هنية لأمير الكويت بشأن انتخابات مجلس الأمَّة

&#34;الاقتصاد&#34; والإحصاء الفلسطيني يعقدان ورشة عمل لاستعراض ومناقشة نتائج مسح أثر جائحة (كورونا)

"الاقتصاد" والإحصاء الفلسطيني يعقدان ورشة عمل لاستعراض ومناقشة نتائج مسح أثر جائحة (كورونا)

العقاد: لدينا خمس محطات أكسجين تولد ثلاثة آلاف لتر بالدقيقة ونأمل بتزويدنا باثنتين إضافيتين

العقاد: لدينا خمس محطات أكسجين تولد ثلاثة آلاف لتر بالدقيقة ونأمل بتزويدنا باثنتين إضافيتين

جنين: فرض إغلاق جزئي ببلدتي اليامون وميثلون بسبب فيروس (كورونا)

جنين: فرض إغلاق جزئي ببلدتي اليامون وميثلون بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: قرار بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة

سلفيت: قرار بتعليق الدوام في إحدى المدارس بالمحافظة

طولكرم: الإفراج عن أسيريْن بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال

طولكرم: الإفراج عن أسيريْن بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال

&#34;الاقتصاد&#34; والإحصاء الفلسطيني يعقدان ورشة عمل لاستعراض ومناقشة نتائج مسح أثر جائحة (كورونا)

"الاقتصاد" والإحصاء الفلسطيني يعقدان ورشة عمل لاستعراض ومناقشة نتائج مسح أثر جائحة (كورونا)

جنين: فرض إغلاق جزئي ببلدتي اليامون وميثلون بسبب فيروس (كورونا)

جنين: فرض إغلاق جزئي ببلدتي اليامون وميثلون بسبب فيروس (كورونا)

للمرة الثانية.. الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله

للمرة الثانية.. الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

عربي

مجلس الوزراء السعودي: نجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية

مجلس الوزراء السعودي: نجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية

الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة