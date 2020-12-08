شاهد: لحظة سقوط أحد أسلاك الكهرباء ووفاة مواطن أثناء الاحتفاء باستقبال أسير محرر بطولكرم

وأفاد مدير نادي الأسير في طولكرم، إبراهيم النمر، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير فايز محمد علي أبو صفيرة (46 عاماً) من (سجن النقب الصحراوي)، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16 عاماً) وهو من مخيم طولكرم، في الوقت الذي أفرجت فيه عن الأسير زاهر محمود غانم من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (18 عاماً) من (سجن النقب).

















رام الله - دنيا الوطنتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر لحظة سقوط أحد أسلاك الكهرباء، أثناء الاحتفاء باستقبال أسير بطولكرم ووفاة مواطن، وإصابة آخرين بجراح بين متوسطة وخطيرة.وأفادت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة شاب يبلغ من العمر (21 عاماً) وإصابة أربعة أشخاص آخرين، جراء تماس كهربائي في مخيم طولكرم.وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن إطلاق أعيرة نارية في الهواء، أثناء حفل استقبال أحد الأسرى المحررين في مخيم طولكرم، أدى لسقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي في المكان، ما تسبب بوفاة شاب (21 عاماً) وإصابة أربعة أشخاص آخرين، وصفت إصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة، نقلوا إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.وأكد ارزيقات، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، توجهوا إلى المكان، وقامت بتفريق المتواجدين فيه، وأن النيابة العامة، فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث، وأمرت بإحالة الجثمان للطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية.وكانت مصادر طبية، أكدت، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة مواطن، وإصابة ستة آخرين بين متوسطة وخطيرة، بإطلاق نار في مخيم طولكرم.ووفق المصادر، فإن أحد أسلاك الضغط العالي في المخيم، سقط إثر إطلاق نار، أثناء استقبال الأسير فايز أبو صفيرة، وأضافت: أن الشاب هو عمار صباريني، يبلغ من العمر (22 عاماً).وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من طولكرم، بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال.