مجلس الوزراء السعودي: نجدد موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية

الرئيس عباس والملك سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

شدد ‏مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.



وأكد خلال اجتماع له اليوم، بأن ‏المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز ولاتزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية، والتمسك بمبادرة السلام العربية 2002.



وجدد ‏مجلس الوزراء السعودي، موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية بأنها قضية عربية أساسية.