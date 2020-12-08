الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وأشارت إلى أن 32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 16 ولاية أكثر من 10 حالات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يرقد 44 مريضا في العناية المركزة، وشفي 498 مصاب.

وأكدت تسجيل 12 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2539، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 90 ألف حالة.