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الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الجزائر: تسجيل 591 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الجزائر اليوم الثلاثاء، 591 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق ما ذكرته وزارة الصحة في البلاد، فإن عشر ولايات على امتداد البلاد لم تسجل اليوم أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا).

وأشارت إلى أن 32 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، في حين سجلت 16 ولاية أكثر من 10 حالات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يرقد 44 مريضا في العناية المركزة، وشفي 498 مصاب.

وأكدت تسجيل 12 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2539، فيما بلغ إجمالي الإصابات حوالي 90 ألف حالة.

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