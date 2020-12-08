طولكرم: الإفراج عن أسيريْن بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال





كما تم الإفراج عن الأسير زاهر محمود غانم من بلدة دير الغصون شمال المحافظة، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (18 عاماً) من سجن النقب.





رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من طولكرم، بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال.وأفاد مدير نادي الأسير في طولكرم، إبراهيم النمر، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير، فايز محمد علي أبو صفيرة (46 عاماً) من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16 عاماً) وهو من مخيم طولكرم.