سلفيت: قوات الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في دير بلوط

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رام الله - دنيا الوطن

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية على حاجز دير بلوط غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، ودققت في هويات المواطنين، واعاقت حركة المركبات، وتسببت اجراءاتها بأزمة مرورية خانقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).