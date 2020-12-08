تفاصيل رسالة إسماعيل هنية لأمير الكويت بشأن انتخابات مجلس الأمَّة

إسماعيل هنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بعث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، الشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة إنجاز ونجاح انتخابات مجلس الأمَّة الكويتي.



وعبّر هنية في رسالته عن خالص تهنئة حركة (حماس) لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى، بالتوفيق لأعضاء مجلس الأمّة المنتخبين في خدمة دولة الكويت الشقيقة، ورفعة مكانتها في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات شعبها العزيز، نحو مزيد من التنمية والتقدّم والرّخاء.



وأعرب هنية عن تطلّع حركة (حماس) في مواصلة مجلس الأمَّة الكويتي، دوره المشرّف ومواقفه المتقدّمة بدعم القضية الفلسطينية ومناصرة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه وثوابته ومقدساته، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) على الإنترنت.



وقال هنية في رسالته: "تابعنا بكلّ إعجاب وتقدير، نجاح دولة الكويت الشقيقة، في إنجاز انتخابات مجلس الأمَّة الكويتي"، مضيفاً: لقد "شارك فيها الشعب الكويتي الشقيق بكل حرية وديمقراطية في اختيار ممثليه في مجلس الأمَّة".



ووصف هنية هذا "النَّجاح والإنجاز" بأنَّه "يعكس وعياً سياسياً وسلوكاً حضارياً، ويعدُّ نموذجاً يُحتذى به في عالمنا العربي والإسلامي".



كما جدّد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) شكره وتقديره لمواقف دولة الكويت "التاريخية والمشرّفة، في دعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في انتزاع حقوقه، ونيل حريّته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضها التطبيع مع العدو الصهيوني".



وختم هنية رسالته، بالدُّعاء لأمير دولة الكويت، بتمام الحفظ والتوفيق، وموفور الصحّة والعافية والسّعادة.