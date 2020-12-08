قوات الاحتلال تختطف قيادياً بحماس في بيت لحم





وأجرت قوات الاحتلال تفتيشًا دقيقًا بمنزل طافش قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة غير معلومة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل القيادي في حماس، أنور الزبون، وقامت بالتفتيش والعبث بمحتويات المنزل وترويع أهله ومصادرة بعض المقتنيات الالكترونية الخاصة بعائلته.



جاء ذلك خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين والأسرى المحررين.



رام الله - دنيا الوطناختطفت قوات الاحتلال، القيادي في حركة حماس، خالد طافش؛ بعد مداهمة منزله الواقع ببلدة زعترة جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.