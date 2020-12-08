قوات الاحتلال تختطف قيادياً بحماس في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوات الاحتلال، القيادي في حركة حماس، خالد طافش؛ بعد مداهمة منزله الواقع ببلدة زعترة جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.
اختطفت قوات الاحتلال، القيادي في حركة حماس، خالد طافش؛ بعد مداهمة منزله الواقع ببلدة زعترة جنوب بيت لحم، بالضفة الغربية.
وأجرت قوات الاحتلال تفتيشًا دقيقًا بمنزل طافش قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة غير معلومة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل القيادي في حماس، أنور الزبون، وقامت بالتفتيش والعبث بمحتويات المنزل وترويع أهله ومصادرة بعض المقتنيات الالكترونية الخاصة بعائلته.
جاء ذلك خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين والأسرى المحررين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل القيادي في حماس، أنور الزبون، وقامت بالتفتيش والعبث بمحتويات المنزل وترويع أهله ومصادرة بعض المقتنيات الالكترونية الخاصة بعائلته.
جاء ذلك خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين والأسرى المحررين.
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