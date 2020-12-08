جنين: فرض إغلاق جزئي ببلدتي اليامون وميثلون بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ جنين، أكرم الرجوب، إغلاقاً جزئياً في بلدتي اليامون، وميثلون، بسبب فيروس (كورونا).



وجاء في بيان: "إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدتي اليامون وميثلون في محافظة جنين، ومع ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) فيهما إلى المستوى الأحمر، وبعد التنسيق مع جهات الاختصاص، ورؤساء الهيئات المحلية في هذه التجمعات، تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمدارس والبنوك والمرافق العامة لمدة 48 ساعة، بدءاً من صباح يوم غد الأربعاء، وحتى مساء يوم بعد غد الخميس".



وبالنسبة للمحال التجارية، تقرر أن يكون عملها ما بين الساعة الحادية عشرة صباحاً، والثانية ظهراً، مستثنياً الصيدليات والمخابز فقط، من أوقات الإغلاق.