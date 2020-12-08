الأردن يسجل انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 46 حالة وفاة و3062 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





ويرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 247.131 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 46.911 حالة.



وسجلت (46) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3162) حالة.



وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 194 حالة، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.



ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1406 حالات، ونسبة الإشغال بالعناية الحثيثة 45%.



كما بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات 5025 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء 197.058 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).