للمرة الثانية.. الاحتلال يُجبر مقدسياً على هدم منزله

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رام الله - دنيا الوطن

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء المقدسي محمود خالد الخالص، على هدم منزله للمرة الثانية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.



واضطر المقدسي الخالص، إلى هدم منزله ذاتياً للمرة الثانية خلال شهور، بواسطة مطرقة يدوية، خشية من تغريمه آلاف الشواكل، فيما لو قامت قوات الاحتلال بهدمه.



وبتاريخ 25/8 أجبرت قوات الاحتلال، المقدسي الخالص، على هدمه منزله في حي عين اللوزة، بحجة عدم الترخيص.



ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس، وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية، والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.



ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات، أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.



وتهدف سلطات الاحتلال بذلك، إلى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.



وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.