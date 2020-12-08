دولي

جو بايدن: مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم

جو بايدن: مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي المُنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء: إن مئة مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بأن "تطوير اللقاحات واحدة من المهام الصعبة التي تنتظرنا"، مشيراً إلى "أن على الكونغرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أمريكا".

وتابع بايدن: بأن "حزمة التحفيز الاقتصادية الخاصة بفيروس (كورونا) مجرد بداية"، مؤكداً أنه يجب حماية الأطفال من الفيروس، وإبقاؤهم في المنازل لمئة يوم.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب: إن "فتح المدارس وارتداء الكمامات، يشكلان هدفين رئيسيين خلال 100 يوم".

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