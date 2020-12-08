عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن 39 مستوطناً، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا صلوت تلمودية، وارتدى بعضهم ملابس فاضحة، بحراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



ويشار إلى أن جماعات الهيكل، أطلقت دعوات إلى جمهور المتطرفين؛ لاقتحام الأقصى، وتحويل هذا الشتاء إلى "شتاء يهودي" في المسجد الأقصى المبارك.



ويأتي ذلك، بالتزامن مع بدء عيد الأنوار اليهودي المزعوم والمسمى بعيد "الحانوكاة" الذي يمتد بين 10 وحتى 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أي بدءاً من الخميس المقبل ولمدة أسبوع كامل.



وكانت قوات الاحتلال، قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.



وكانت جماعات الهيكل، قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية، والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.



وحذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس المحتلة، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري من خطورة الطلب الذي تقدمت به الجماعات المتطرفة مؤخراً من حكومة الاحتلال لبناء مدرسة تلمودية في الساحة الشرقية للأقصى، بهدف وضع موطئ قدم فيها، بعدما فشلوا في السيطرة على باب الرحمة وتحويله إلى كنيس.



ونبه الشيخ صبري إلى أن الاحتلال، يحاول سلب صلاحيات الأوقاف في الأقصى والسيطرة تدريجياً على المدينة المقدسة، مضيفاً أن سياسة التقسيم الزماني والمكاني التي يحاول الاحتلال فرضها، بدأت منذ عشرات السنوات لكن تصدي المقدسيين وأهل الداخل المحتل لذلك المخطط، منع فرض سياسة الاحتلال على القدس.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.