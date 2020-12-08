شؤون فلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، ملفَ معلومات بعنوان "تطور التطبيع العربي الإسرائيلي، وأثره على القضية الفلسطينية".

وشهدت الأشهر والأسابيع الأخيرة، عقد اتفاقيات تطبيع بين بعض الدول العربية، وبين الكيان الإسرائيلي، وجاءت هذه الاتفاقيات تتويجاً لمسار تطور تدريجي منذ سنوات.

وبدأت إرهاصات هذا المسار، من خلال لقاءات أخذ أكثرها طابعاً سرياً، تمحورت حول التعاون الأمني والاقتصادي والعسكري.

ومع ازدياد اهتمام الإدارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب بهذا الملف، وقيام بعض الدول العربية، بإعادة رسم سياساتها وأولويها وفق رؤية ومنظور، يتناسب من وجهة نظرها مع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية.

وشرعت هذه الدول في عقد اتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي، متذرعة بمتطلبات المصلحة العليا للدولة، ومُعوّلة على العائد المادي والمعنوي لهذه الاتفاقيات.

ووظفت إسرائيل اتفاقيات التطبيع لإثبات رؤيتها ومقاربتها لحل القضية الفلسطينية؛ التي تقوم على عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية، كهدف أساسي بغض النظر عن تطور مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، مستغلة طفرة الدعم الأمريكي لهذا المسار.

وانطلاقاً من أهمية الموضوع، اختارت هيئة التحرير في مركز الزيتونة، إصدار ملف معلومات يتناول تطور مسار التطبيع العربي الإسرائيلي؛ وذلك من خلال عرض أهم الأخبار والتقارير والمقالات التي سلطت الضوء على أثر وانعكاس هذه التطبيع على القضية الفلسطينية، ويغطي هذا الملف الفترة من 1/1/2018 إلى 26/10/2020.

وتبرز أهمية الملف في كونه مادة علمية مفصلة، ومصنفة، ومبوبة بطريقة علمية، تُسهّل على الباحث والمهتم بالقضية الفلسطينية الاستفادة منها، وهو من الملفات القليلة، التي تناولت هذا الموضوع.

ويشار إلى أن "ملف معلومات 27" قام بإعداده قسم الأرشيف والمعلومات، تحت إشراف أ. د. محسن محمد صالح، بينما تولى الأستاذ باسم القاسم، إدارة التحرير.

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