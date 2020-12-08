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شؤون فلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظة بيت لحم كامل حميد، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق مقر مجلس محلي هندازة/ بريضعة شرق بيت لحم، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).

وأفاد المحافظ حميد، بأن قرار الإغلاق سيسري من صباح غد الأربعاء، وحتى مساء الخميس، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس.

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