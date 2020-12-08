جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة





وقالت الجبهة في بيان لها: "أن انتفاضة الحجارة، جاءت رداً على الظلم والاضطهاد والقتل والتشريد والاح-تلال والتمييز العنصري وتهويد المقدسات، و التى توجت بجريمة الدهس لأربعة من عمال غزة على يد أحد المستوطنين أثناء بحثهم عن لقمة عيشهم".





وأضافت" أن انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل والتى انطلقت في الثامن من ديسمبر عام 1987 نجحت في إجهاض المحاولات الإقليمية والدولية، لتهميش القضية الوطنية الفلسطينية، حين بدأت المؤتمرات الإقليمية تتجاهل القضية وحقوق شعبنا، ونجحت في إعادة المكانة الكبرى التي تستحقها هذه القضية على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي، الذي وقف بكل مكوناته، إجلالاً وإكباراً أمام عظمة شعبنا وبطولاته ونضاله وثباته على أهدافه".





و ذكرت أن الانتفاضة الشعبية الفلسطينية ، مهدت الطريق أمام إعلان الاستقلال في 15/11/1988، في العاصمة الجزائرية ، والذي فتح الباب لاعتراف معظم دول العالم الحرّ بالدولة الفلسطينية، مما أجبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف - في قرارها 19/67، عام 2012، بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948".





وأكدت على تفعيل المقاومة الشعبية ،وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وترسيخ العمل الوطني المشترك وتوسيع دائرة العمل الجماهيري حتى يصل الشعب الفلسطيني موحدا إلي أهدافه التى ضحى من أجلها ودفع ثمنها من خير أبناء شعبه.





وتوجهت الجبهة في بيانها بكل آيات الفخر والتقدير لأبناء شعبنا المناضل مثمنة تضحيات أبنائه من الشهداء والجرحى والأسرى وعائلاتهم الصابرة والصامدة على أمل التحرير وتقرير المصير.







رام الله - دنيا الوطندعت جبهة التحرير الفلسطينية في ذكرى انتفاضة الشعب الفلسطيني المجيدة إلي انهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة تلبية لتضحيات أبناء شعبنا واستجابة لاحتياجاته السياسية والمعنوية وحفاظا على أهدافه الوطنية في التحرر وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.