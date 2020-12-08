خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن نتائج زيارة سفراء أوروبيين لقطاع غزة





وقال شعبان: إنه سيتم التوقيع الأسبوع القادم على مشروع بقيمة 10 مليون دولار لمحطة تحلية المياه، وضخ 3 مليون دولار لصالح مشروع لتشغيل الشباب.



وتابع: أن زيارة ممثلي الدول الأوروبية في القدس ورام الله إلى قطاع غزة سنوية لمرة واحدة، وهي متوقفة منذ عام 2016؛ بسبب الحصار.



وأكد الخبير الاقتصادي، على أننا "تحدثنا بمسؤولية لممثلي الدول الأوروبية عن عدة قضايا يعاني منها سكان قطاع غزة".



وشدد على أن بعض المنظمات الأممية مستفيدة من حالة الانقسام الفلسطيني, وهي تعمل على إبقائه لتعمل بلا رادع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشار في تصريحات لإذاعة (القدس)، إلى وجود آلاف الكتات "مواد فحص فيروس (كورونا)" في طريقها لغزة.