فيديو: "الداخلية" بغزة توجه تعليمات جديدة للمواطنين بشان الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت





وأكد الناطق باسم "الداخلية" بغزة، أن خطط الإغلاق الشامل جاهزة، ولكن هذا السيناريو له أعباء كثيرة، لذلك فضلنا في هذه المرحلة اقتصار الإغلاق على يومي الجمعة والسبت؛ ونأمل تحقيق الهدف المنشود، بتقليل أعداد الإصابات.





وتابع: سيتم فصل المحافظات عن بعضها خلال يومي الإغلاق، ولن يُسمح بالحركة إطلاقاً، وسيتم تعطيل كافة المنشآت الخدماتية، والأجهزة الشرطية والأمنية، ستتابع الالتزام بذلك.





وأضاف: أنه سيُسمح بالتحرك خلال يومي حظر التجول لقطاعات مُحددة، وهي: قوات الأمن والشرطة، وأطقم وزارة الصحة، والبلديات وشركة الكهرباء وعمال النظافة، وما دون ذلك سيشمله قرار حظر الحركة، بما فيها المخابز ومركبات توزيع مياه الشرب.

غزة- دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إياد البزم، اليوم الثلاثاء: أن القرارات، التي تم اتخاذها مؤخراً، جاءت للحد من تفشي وباء (كورونا)، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة في أعداد الإصابات وحالات الوفاة.وأضاف في تصريحات عبر البث على الإنترنت، أن الإغلاق سيكون من الساعة السادسة والنصف يوم الخميس، وحتى يوم الأحد الساعة الـ 7 صباحاً.وتابع البزم: أنه خلال هذه الفترة، سيكون هناك حظر تجول كامل في كافة محافظات قطاع غزة.وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، بأن هناك درجة التزام كبيرة من المواطنين بالإجراءات المتخذة، وإجراءات الوقاية، وفي المقابل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بشكل يومي.وأعرب البزم عن أمله من المواطنين بالالتزام الكامل بالإغلاق وحظر التجول يومي الجمعة والسبت؛ حتى لا نلجأ إلى إجراءات أخرى تُثقل على المواطنين وعلى المجتمع.ودعا المواطنين للتزود بحاجياتهم قبل تطبيق حظر التجول، مشيراً إلى أنه "لا داعي لتكديس المواد التموينية، فالقرار ليومين فقط".وأعرب عن أمنيته على المواطنين عدم الازدحام في الساعات الأخيرة في الأسواق، ونؤكد على ضرورة الحركة المبكرة وتأمين الاحتياجات مبكرًاكما تمنى البزم، أن تحقق هذه الإجراءات جدواها، وهذا يكون بالتزام المواطنين، بإجراءات الوقاية والسلامة.