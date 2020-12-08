عاجل

  • بايدن: لا أعد بإنهاء (كورونا) بأول 100 يوم من حكمي ولكن يمكننا تغيير المسار

  • بايدن: على الكونغرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في أميركا

  • بايدن: على الكونغرس العمل على تمويل توزيع اللقاح في الولايات المتحدة

  • بايدن: تطوير اللقاحات واحدة من المهام الصعبة التي تنتظرنا

  • بايدن: مئة مليون جرعة من اللقاحات ستعطى للأميركيين خلال 100 يوم

  • بايدن يشدد على إلزامية ارتداء الكمامة لمئة يوم

  • بايدن: أول 100 يوم من ولايتي تتطلب ارتداء الكمامات

  • بايدن: لن نتخلص من الوباء بسرعة

شؤون فلسطينية

الحركة العالمية: "روجر" سلاح قاتل وليس وسيلة غير فتاكة لتفريق التظاهرات كما يدعي الاحتلال

الحركة العالمية: "روجر" سلاح قاتل وليس وسيلة غير فتاكة لتفريق التظاهرات كما يدعي الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أن سلاح "لونج رايفل 22" (روجر) الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات والتظاهرات الفلسطينية هو سلاح قاتل وليس وسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات كما تدعي.

وأضافت الحركة العالمية" أن آخر ضحايا هذا السلاح الذي يطلق الرصاص المعروف باسم "توتو" (رصاص حي قطره 0.22 إنش) هو الطفل علي أبو عليا (15 عاما) من قرية المغير شمال شرق رام الله، الذي استشهد في الرابع من شهر كانون أول 2020، خلال مواجهات اندلعت في القرية".

ووفق إفادات شهود العيان التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال حول الحادثة، فإن الطفل أبو عليا أصيب بعيار ناري في بطنه من مسافة تقدر بـ50 مترا فقط، في حوالي الساعة 12.30 ظهرا، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث خضع لعملية جراحية استمرت حوالي 5 ساعات.

وقال ذوو الطفل، في إفادتهم: "إن الأطباء أخبروهم وقتها أن إصابة علي خطيرة، وأن الرصاصة أصابت وقطعت شرايين رئيسية ودقيقة عانى إثرها من نزيف حاد جدا، وبعد خروجه من العملية إلى غرفة العناية المكثفة بـ 10 دقائق تقريبا أعلن عن
استشهاده".

وادعى الاحتلال في روايته حول الحادثة أن الجندي الذي أطلق النار وقتل الطفل أبو عليا، "كان يخطط لإطلاق النار على شاب آخر، إلا أن الشاب غير حركته في اللحظة الأخيرة، ما أدى لإصابة الطفل"، وأن الرصاصة التي أصيب بها هي رصاصة من
بندقية "روجر"، وذات قُطر صغير جدا، و"هي أداة لتفريق مظاهرات، ولا تحسب من الرصاص الحي".

وأكدت الحركة العالمية أن ادعاء الاحتلال أنه جرى إطلاق النار على الطفل أبو عليا بالخطأ ليس الأول من نوعه فيما يتعلق باستخدام هذا النوع من السلاح، مشيرة إلى أنها وثقت عدة حالات لأطفال أصيبوا واستشهدوا برصاص بندقية "روجر" خلال السنوات الماضية، منها حالة الطفل عبد الرحمن عبيد الله من مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال في الخامس من شهر تشرين الأول عام 2015، ليعلن بعدها الاحتلال أن إطلاق النار على الطفل عبيد الله كان عن طريق "الخطأ".

وقال مسؤول كبير في جيش الاحتلال وقتها: "إنه تم إطلاق رصاصة روجر لكن لم تصوب بشكل جيد"، حسب ما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، في تبرير مشابه لحادثة استشهاد الطفل أبو عليا".

وأشارت إلى حادثة استشهاد الطفل قصي العمور (17 عاما) من بلدة تقوع بمحافظة بيت لحم، الذي قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في السادس عشر من شهر كانون الثاني 2017 أمام الكاميرات، خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

وقال شاهد العيان الذي صور حادثة استشهاد الطفل العمور وقتها، في إفادته للحركة العالمية: "إنه سمع صوت إطلاق رصاص خفيف أربع مرات متتالية، مضيفا أنه كان قد شاهد جنود الاحتلال مسبقا يحملون بندقية "روجر" التي تطلق رصاص "توتو"، وأن ما سمعه أطلق منها لأن صوت الإطلاق خفيف"، ليسقط بعدها الطفل العمور أرضا دون حراك.

وجاء في التقرير الطبي للشهيد العمور إنه تم العثور على مقذوف ناري غير مشوه نحاسي اللون في جسده "مفلطح" الرأس يشبه إلى حد كبير المقذوفات من عيار (LR22) وتم التحفظ عليه وتسليمه للنيابة العامة.

وتابعت: "للدفاع عن الأطفال، إنه عندما يطلق جندي مدرب الرصاص الحي صوب شخص ويستهدف الأجزاء العليا من جسده فإن هذا يعتبر إمعانا في القتل، ولا مجال هنا للحديث عن خطأ في التصويب كما تدعي قوات الاحتلال"، مجددة التأكيد على أن سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة التي يتمتع بها جنود الاحتلال الإسرائيلي هي التي تشجعهم على الاستمرار بانتهاكاتهم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الأطفال.

ووفق ما جاء في تقرير سابق لمنظمة "بيتسيلم" الإسرائيلية، فإن قوات الاحتلال تدعي أنها تستخدم سلاح "روجر" كوسيلة "غير فتاكة" لتفريق التظاهرات، "إلا أن الواقع في الميدان يناقض التصريحات الرسمية للجيش التي تنص على أن الاستخدام
مراقب ومحدّد لهذا السلاح".

وأضافت بيتسيلم" أن الحقائق التي لا لبس فيها هي أن الحديث يدور حول سلاح فتّاك، تقدّمه السلطات بشكل زائف كوسيلة محتملة لمجابهة المظاهرات، مطالبة بوقف استخدامه فورا".

ولطالما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه جراء استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية، ومع ذلك فإن استخدامها من قبل جنود الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين العزل خلال المظاهرات هو أمر شائع وعلى نحو متزايد في كافة أنحاء
الضفة الغربية المحتلة، بما يتناقض مع القوانين والأعراف الدولية.

ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 8 أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بداية عام 2020.

أخبار ذات صلة

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم الثاني توالياً

"الخارجية": لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم الثاني توالياً

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن نتائج زيارة سفراء أوروبيين لقطاع غزة

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن نتائج زيارة سفراء أوروبيين لقطاع غزة

فيديو: &#34;الداخلية&#34; بغزة توجه تعليمات جديدة للمواطنين بشان الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

فيديو: "الداخلية" بغزة توجه تعليمات جديدة للمواطنين بشان الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

مدير عام الشرطة بغزة يتحدث عن قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

مدير عام الشرطة بغزة يتحدث عن قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

قوات الاحتلال تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون

قوات الاحتلال تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

مركز الزيتونة يُصدر ملف معلومات حول تطور التطبيع العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينية

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

بيت لحم: قرارٌ بإغلاق مجلس محلي هندازة بسبب فيروس (كورونا)

&#34;الخارجية&#34;: لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم الثاني توالياً

"الخارجية": لم يتم تسجيل وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات لليوم الثاني توالياً

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة

جبهة التحرير الفلسطينية تدعو لانهاء الانقسام وتنفيذ بنود المصالحة

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن نتائج زيارة سفراء أوروبيين لقطاع غزة

خبير اقتصادي يكشف تفاصيل جديدة عن نتائج زيارة سفراء أوروبيين لقطاع غزة

الحركة العالمية: &#34;روجر&#34; سلاح قاتل وليس وسيلة غير فتاكة لتفريق التظاهرات كما يدعي الاحتلال

الحركة العالمية: "روجر" سلاح قاتل وليس وسيلة غير فتاكة لتفريق التظاهرات كما يدعي الاحتلال

قوات الاحتلال تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون

قوات الاحتلال تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون

الاحتلال يمضي قدمًا بمخطط الضم بمشاريع استيطانية توسعية

الاحتلال يمضي قدمًا بمخطط الضم بمشاريع استيطانية توسعية

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

عربي

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

أول تعليق مصري على جهود الكويت لتسوية الأزمة القطرية

أول تعليق مصري على جهود الكويت لتسوية الأزمة القطرية

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية