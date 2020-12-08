مدير عام الشرطة بغزة يتحدث عن قرار الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام الشرطة بغزة، اللواء محمود صلاح، أن الإغلاق الشامل سيبدأ الإغلاق الشامل من مساء يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء، وحتى صباح يوم الأحد الساعة السابعة صباحاً.



وأضاف في تصريحات صحفية، أن الاستثناء بالتحرك فقط سيكون للطواقم الصحية والأمنية والبلديات والكهرباء وسلطة المياه وعمال النظافة التابعين للوكالة ودوام الصيدليات فقط.



وشدد صلاح على أن لدى الشرطة خطط جاهزة للاغلاق الكامل لكن ما سينفذ حتى نهاية العام هو الإغلاق يومي الجمعة والسبت فقط، مشيراً إلى أنه جرى توفير بديل لأصحاب البسطات في مدينة غزة، ولن يسمح لأصحاب المحلات التجارية وضع بسطات أمام محالهم، وتنظيم الأسواق يكون بعد توفير بدائل واقعية لأصحاب البسطات.



وقال مدير عام الشرطة بغزة: إن على المواطنين التزود بحاجاتهم ليومي الجمعة والسبت، لأننا بحاجة ملحة لتقليل عدد من يسمح لهم بكسر حظر التجوال.



وأضاف: في حال وجود حالات مضطرة للخروج لتلقي العلاج بالمستشفيات، سيتم التعامل معها من خلال المعطيات الميدانية وسنقوم بتسهيل الأمر.