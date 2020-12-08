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دولي

إيران تعلن اعتقال بعض الضالعين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

إيران تعلن اعتقال بعض الضالعين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مسؤول إيراني قوله، بأن طهران اعتقلت بعض الضالعين في اغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان لـ (التلفزيون الإيراني): تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده وسيتم الرد عليهم قريبا

وأضاف: أن "الرد والانتقام لجريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل ومن فعل ذلك سيندم".

يتبع.. 

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