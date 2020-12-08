قوات الاحتلال تختطف النائب طافش وتقتحم منزل النائب الزبون

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رام الله - دنيا الوطن

اختطفت قوات الاحتلال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح خالد طافش، بعد مداهمة منزله الواقع ببلدة زعترة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وأجرت قوات

الاحتلال تفتيشًا دقيقًا بمنزل النائب طافش قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة غير معلومة.



وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب أنور الزبون وقامت بالتفتيش والعبث بمحتويات المنزل وترويع أهله ومصادرة بعض المقتنيات الالكترونية الخاصة بالنائب

وعائلته.



جاء ذلك خلال حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها عدد من المواطنين والأسرى المحررين.



ونددت الدائرة الإعلامية بالمجلس التشريعي في تصريح صحفي مقتضب بتصرفات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة واعتبرته مخالفة واضحة للقوانين والاتفاقيات الدولية داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال بهدف إلزامه باحترام القوانين والحصانة البرلمانية التي من المفترض تمتع النواب بها أسوة ببقية النواب في العالم.