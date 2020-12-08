إسرائيل: لجنة (كنيست) ستصوت غداً على مشروع القانون الخاص بتبكير الانتخابات



وينوي رئيس اللجنة، النائب عن (أزرق أبيض)، ايتان غينزبورغ ان يتم التصويت يوم الاثنين المقبل، بينما هناك أغلبية لتمريره في اللجنة والهيئة العامة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتعهد رئيس حزب (يامينا)، نفتالي بينت بتأييد حل (كنيست) في أية عملية تصويت.



وفي مقابلة إذاعية مساء اليوم، قال: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته، فشلوا فشلا ذريعاً في التعامل مع وباء (كورونا) ويجب استبدالهم .



إلى ذلك يدلي النائب من (ليكود)، غدعون ساعار ببيان خاص مساء اليوم، ويلفت إلى أنه يعتبر من ألد خصوم نتنياهو داخل الحزب.





وبحسب أحد التقارير فانه سيعلن عن تأسيس حزب يميني جديد، فيما يتوقع أن تنضم إليه، يفعات شاشا بيتون .



رام الله - دنيا الوطنمن المقرر ان تصوت لجنة (كنيست) في إسرائيل، غداً، على مشروع القانون القاضي بتبكير موعد الانتخابات، تمهيدا لطرحه على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى.