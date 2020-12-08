فيديو.. وفاة مواطن وإصابة ستة آخرين بإطلاق نار ابتهاجاً بالإفراج عن أسير في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر طبية مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن، وإصابة ستة آخرين، بين متوسطة وخطيرة بإطلاق نار في مخيم طولكرم.ووفق المصادر، فإن أحد أسلاك الضغط العالي في المخيم، سقط، إثر إطلاق نار، أثناء استقبال الأسير فايز أبو صفيرة.وأضافت: أن الشاب هو عمار صباريني، يبلغ من العمر (22 عاماً).وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن أسيرين من طولكرم بعد انتهاء مدة محكوميتهما في سجون الاحتلال.وأفاد مدير نادي الأسير في طولكرم ابراهيم النمر، بأن الاحتلال أفرج عن الأسير فايز محمد علي أبو صفيرة (46 عاما) من سجن النقب الصحراوي بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (16 عاما) وهو من مخيم طولكرم، في الوقت الذي افرجت فيه عن الأسير زاهر محمود غانم من بلدة دير الغصون شمال المحافظة بعد انتهاء مدة حكمه البالغة (18 عاما) من سجن النقب.