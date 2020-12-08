مكافحة الفساد تعلن عن نتائج مسابقة "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مسابقة "شراكة شبابية إبداعية في مكافحة الفساد"، والتي نظمتها الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار حرص الهيئة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في جهود مكافحة الفساد.وجاء الإعلان بحضور رئيس الهيئة، المستشار د. أحمد براك، ومسؤول برنامج الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) السيد نادر عطا، وممثلين عن الجانبين.وفازت رغد علاونة بالمركز الأول عن فئة "البوستر"، فيما احتلت إيمان فقهاء المركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لصالح ريم إنصار، أما عن فئة الفيديو فنال أحمد الريماوي المركز الأول وحل أحمد بدارنة في المركز الثاني، وفازت ميرال لدادوة بالمركز الأول عن فئة "الأنيميشن".وأوضح براك أن هذه المسابقة تأتي في إطار تشجيع فئة الشباب على المشاركة بجهود تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز وتمكين فئة الشباب في قضايا مكافحة الفساد خاصة وأنهم رواد وقادة المستقبل.وشكر كافة المشاركين في المسابقة والقائمين عليها مؤكداً بأن لجنة التحكيم، والتي تكونت من ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونقابة الصحفيين ومركز شمس، بذلت جهوداً لإنجاح المسابقة على الرغم من كافة المعيقات المتعلقة بجائحة (كورونا).بدوره أكد السيد نادر عطا على أهمية وضرورة تعزيز الشراكة القائمة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشكر الهيئة على تعاونها الدائم وعلاقة الشراكة القوية القائمة بينهم، والتي أسفرت على مدار السنوات عن عقد عشرات المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والمسابقات.وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في جهود مكافحة الفساد، مشيراً إلى ان الطلبة الفائزين في المسابقة أصبحوا سفراء للهيئة في بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي.وفي الختام تم تكريم الفائزين، وتوزيع الجوائز عليهم.