"التربية": تأجيل عقد "الدورة الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة



جاء هذا الإعلان نظراً لقرار إغلاق المحافظات يوم السبت والذي صدر عن مجلس الوزراء بالأمس؛ بسبب الحالة الوبائية الراهنة التي تمر بها المحافظات؛ نتيجة تفشي فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنقرّرت وزارة التربية والتعليم، اليوم، تأجيل عقد امتحان شهادة الثانوية العامة للعام 2020 في الدورة الثالثة "الاستكمالية" المُقرّر عقده يوم السبت القادم 12/12/2020م، إلى يوم الاثنين 21/12/2020م، الساعة التاسعة صباحاً في جميع المحافظات الشمالية والجنوبية وخارج الوطن.