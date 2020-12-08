العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

وزير الاقتصاد خالد العسيلي

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، وسفير جمهورية الصين لدى دولة فلسطين قوه وي، اليوم الثلاثاء، تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومتابعة مفاوضات امكانية ابرام اتفاقية التجارة الحرة.



وبيّن الجانبان، خلال لقاء الكتروني، أهمية الإسراع في إنجاز مشروع ترقوميا الصناعية المزمع إقامتها على مساحة 1542 دونما والتي تحظى باهتمام القيادتين الفلسطينية والصينية لأهميتها الكبيرة في توسيع القاعدة الإنتاجية في فلسطين وتحسين الاقتصاد الوطني.



وقال السفير الصيني: "نتطلع إلى رؤية استثمارات صينية فلسطينية مشتركة في هذا المنطقة الصناعية الواعدة، وسنعمل خلال الفترة القادمة على تنظيم زيارة لوفد صيني للإطلاع على الفرص الاستثمارية فيها ودراسة أفضل السبل والخيارات لدفع عجلة انجاز هذا المشروع بأسرع وقت ممكن".



ولفت الجانبان الى الحالة الوبائية الراهنة في فلسطين، والإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار فيروس (كورونا) (كوفيد-19) وفي هذا السياق أكد الوزير على اهمية الدعم الصيني المقدم لفلسطين في مختلف المجالات خاصة المساعدات الصحية مثمناً الانجاز الصيني لإنتاج لقاح ضد فيروس (كورونا).