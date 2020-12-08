غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

رام الله - دنيا الوطنأجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة ديسمبر 2020.وحضر مراسم القرعة رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر.وأوضح محيسن أن القرض يأتي انطلاقًا من جهود الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لتوسيع خدماته التي يقدمها للشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.وقال محيسن: "يأتي هذا القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من (6) مليون دولار لأكثر من (3000) شاب"، مشيرًا إلى أن الصندوق أنهى مؤخرًا توزيع المنحة القطرية للزواج والتي استفاد منها أكثر من (500) شاب بقيمة (2) مليون دولار.ولفت إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (612) شاب، وسيحصل (70) شاب على قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة هانئة.وأكد محيسن على ضرورة زيادة الدعم المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني في مجالات متعددة.