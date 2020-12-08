شؤون فلسطينية

غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج
رام الله - دنيا الوطن
أجرى صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة ديسمبر 2020.

وحضر مراسم القرعة رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ونائب رئيس الهيئة الأستاذة أميرة هارون، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عارف بكر.

وأوضح محيسن أن القرض يأتي انطلاقًا من جهود الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لتوسيع خدماته التي يقدمها للشباب من خلال تمويل المشاريع الصغيرة.

وقال محيسن: "يأتي هذا القرض للمساهمة في تأسيس أسر فلسطينية شابة، والتخفيف عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، حيث قدم الصندوق منذ تأسيسه أكثر من (6) مليون دولار لأكثر من (3000) شاب"، مشيرًا إلى أن الصندوق أنهى مؤخرًا توزيع المنحة القطرية للزواج والتي استفاد منها أكثر من (500) شاب بقيمة (2) مليون دولار.

ولفت إلى أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ (612) شاب، وسيحصل (70) شاب على قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة هانئة.

وأكد محيسن على ضرورة زيادة الدعم المقدم للصندوق، لتمكينه من تعزيز دوره في رعاية واحتضان الشباب الفلسطيني في مجالات متعددة.

  



أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34;: تأجيل عقد &#34;الدورة الاستكمالية&#34; من امتحان الثانوية العامة

"التربية": تأجيل عقد "الدورة الاستكمالية" من امتحان الثانوية العامة

&#34;أمان&#34; يطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم بالقطاع العام تشرف على تعيينات المرشحين للوظائف العليا

"أمان" يطالب بإنشاء لجنة جودة الحكم بالقطاع العام تشرف على تعيينات المرشحين للوظائف العليا

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الهيئة المستقلة تهنئ مفوضها العام لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للعام 2020

الهيئة المستقلة تهنئ مفوضها العام لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان للعام 2020

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج &#34;الدراسات الثنائية&#34; بجامعة القدس

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج "الدراسات الثنائية" بجامعة القدس

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

العسيلي والسفير الصيني يبحثان تحضيرات عقد اجتماع اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة

غزة: &#34;صندوق دعم الشباب&#34; يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

غزة: "صندوق دعم الشباب" يجري قرعة لاختيار المستفيدين من القرض الحسن للزواج

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين &#34;أبو ظبي للإعلام&#34; وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج &#34;الدراسات الثنائية&#34; بجامعة القدس

التعليم العالي تتسلم الأعمال التطويرية لبرنامج "الدراسات الثنائية" بجامعة القدس

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك

فهد سليمان: تاريخ شعبنا الفلسطيني تاريخ مقاومة ولا مقاومة بالمنطقة بدون شعبنا وفصائله

فهد سليمان: تاريخ شعبنا الفلسطيني تاريخ مقاومة ولا مقاومة بالمنطقة بدون شعبنا وفصائله

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية شرق قلنديا

قوات الاحتلال تجرف أراضٍ زراعية شرق قلنديا

منوعات

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

شاهد: سيرين عبد النور تصاب بالذعر بعد إشهار حسن الرداد مسدسا في وجهها

تكريم &#34;بتاعت الراديو&#34; بجائزة أفضل إعلامية

تكريم "بتاعت الراديو" بجائزة أفضل إعلامية

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

هل حمل دينا الشربيني سبب رئيسي في انفصالها عن عمرو دياب ؟

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

شاهد: زينة تثير الجدل من جديد..وتهاجم مراسل في حفل

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

نور الغندور تثير الجدل بإطلالتها الجديدة

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن &#34;الطبطبة&#34;

شاهد: حسين الجسمي يبحث عن "الطبطبة"

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: رانيا فريد شوقي تتغزل بزوجة أبيها

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: كيت ميدلتون والأمير وليام يتجولان بالقطار الملكي لأول مرة

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: حليمة بولند تصدم جمهورها بصورة جواز سفرها..وهذا عمرها الحقيقي

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

شاهد: سمير صبري يكشف لأول مرة عن زواجه وانجابه سراً من فتاة أوروبية

عربي

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

مصر تكشف تفاصيل حصولها على لقاحات (كورونا) المختلفة

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

المقداد يتحدث عن اغتيال قاسم سليماني ومحسن زادة ويُوجه رسالة إلى أمريكا وإسرائيل

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

هزة أرضية على الحدود العراقية الإيرانية

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء

أمير الكويت يُعيد تكليف صباح خالد الصباح برئاسة مجلس الوزراء