الجهاد الإسلامي: مذكرة التفاهم الإعلامي بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال تساوق مع التهويد





وأكدت الحركة في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المذكرة "تساوق مع التهويد وترويج للرواية الصهيونية".





وفيما يلي نص البيان:



لم تزل أنظمة التطبيع توغلُ في السقوط في وحل الخيانة والرذيلة طلباً لرضا سادتهم من الأمريكان والصهاينة، ضاربة بعرض الحائط تضحيات الشعب الفلسطيني ودماء شهدائه وأوجاع جرحاه وعذابات أسراه خلف قضبان سجون العدو.



يطل علينا حكام الإمارات بدفع مؤسساتهم والشركات التابعة لهم لمساعدة الاحتلال من خلال شراكات وتحالفات اقتصادية ورياضية وإعلامية، وهي شراكات تخدم التهويد والاستيطان والتطرف اليهودي من خلال دعم منتجات المستوطنات وإقامة مشاريع استثمارية داخل المستوطنات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المغتصبة داخل القدس والضفة الغربية ، وأيضاً من خلال دعم أحد الأندية الرياضية الأكثر تطرفاً وعنصرية وعداءً للعرب والمسلمين !



ومن هذه الشراكات والتحالفات مذكرة التفاهم الإعلامية التي وقعتها إحدى شبكات التلفزة الصهيونية مع مؤسسة أبو ظبي للإعلام التي تدير عدداً من القنوات الإعلامية، بهدف التبادل الإخباري والمعلوماتي وتوحيد المحتوى والتغطيات المشتركة بين الطرفين.



إن هذه المذكرة الإعلامية تعني تقديم خدمة كبيرة للاحتلال من خلال فتح المجال له للسيطرة على جزء كبير من وسائل الإعلام العربية واحتلالها احتلالاً ناعماً، لتصدير رواياته المكذوبة في تزوير التاريخ والجغرافيا، والإمعان في التنكر لأصحاب الحقوق، وليقف المطبعون شهود زور وعرّابين لجرائم الاحتلال.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي نستنكر وبشدة تسليم دولة الإمارات لوسائل الإعلام العربية إلى يد العدو الصهيوني، ليعيث الاحتلال فساداً عبر نشر أخباره خلال القنوات العربية بما يخدم السعي الصهيوني للسيطرة على الوطن العربي وممارسة نهجه في التضليل وتزييف الحقائق، وتحقيق جزء مهم من حلم إقامة ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى".



ندعو الشعوب الحرة والغيورة إلى الوقوف في وجه هذه المؤامرة الجديدة والتصدي لمخططات العدو الصهيوني، وعدم السماح بكي وعيهم وعقولهم وتهويد المادة الإعلامية التي تقدم عبر قنوات بلادهم.



كما ندعو الاتحادات والمؤسسات الاعلامية العربية لمقاطعة مؤسسة أبو ظبي الإعلامية ووقف التعامل معها .





رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين بين "أبو ظبي للإعلام" وإعلام الاحتلال.