رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني يبحث مع سفير نيكاراغو سبل التعاون المشترك





ورحب السفير بهنية مؤكداً عمق العلاقات مع فلسطين واستعداده لفتح قنوات التعاون في المجالات كافة.



واستعرض السفير موقف نيكاراغوا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني واعتبراف نيكاراغوا بفلسطين كدولة ودعمها الكامل لمواقف القيادة الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.



وتجربة نيكاراغوا في مواجهة (كوفيد-19)، وربطه باستمرارية الإنتاج وعمل المرافق مع التزام فائق بالشروط الصحية وأجراء مسح طبي شامل للمواطنين ذوي الامراض الزمنة ومتابعتهم تزامنا مع الوباء.



وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مؤسسات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين، واحتياجات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في مجال التدريب والدعم اللوجستي والتي تعتبرعاملا أساسيا في تعزيز حقوق المستهلك.







رام الله - دنيا الوطنالتقى اليوم سفير نيكاراغوا لدى فلسطين، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية في مقر السفارة في بيتونيا.