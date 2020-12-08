شؤون فلسطينية

اتحاد الموظفين: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق (أونروا) بهذا الموعد حال فشل المحادثات

اتحاد الموظفين: إضراب شامل سيعم مؤسسات ومرافق (أونروا) بهذا الموعد حال فشل المحادثات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمير المسحال، من إضراب شامل يمكن أن يعم مؤسسات ومرافق وكالة (أونروا).

وقال في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: إن إضراباً شاملاً سيعم جميع مؤسسات ومرافق (أونروا)، يوم الثالث من كانون الثاني/ يناير، إذا وصلت المحادثات لطريق مسدود فيما يتعلق بتجزئة رواتب الموظفين.

وكان المسحال قال في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك): إنه "على مايبدو نحن ذاهبون إلى نزاع عمل وتعليق كافة الخدمات بـ (أونروا) قريباً".

وأكد نائب رئيس اتحاد الموظفين، عبد العزيز أبوسويرح، بأن الحديث يدور عن إعطاء بعض القطاعات التي تعمل في خدمة اللاجئين "إجازة قسرية" بدون راتب مع بداية عام 2021م، وسحب علاوات موظفين كانت بمثابة استحقاق لهم.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس): "تفاجأنا اليوم وفق (أونروا) بأن هذه العلاوة هي أساس الأزمات في (أونروا) حاليًا، ونقول لإدارة المنظمة أن من مهامها تحصيل التمويل من الدول".

◼️وشدد على أن نزاع العمل سيبدأ اليوم وسيكون في مناطق عمليات (أونروا) الخمس، وذلك بسبب تعنت المنظمة الأممية واصرارها على قلب المعايير.

وقال أبو سويرح: إن الإضراب سيكون في الثالث من كانون ثاني/ يناير 2021، في حال لم تتراجع إدارة (أونروا) عن قراراتها.

وتابع: أن الإضراب ونزاع العمل هو حماية للموظفين وخدمات اللاجئين، رغم علمنا بأن الظروف الحالية غير مناسبة.

وتعاني (أونروا) هذه الأيام من أزمة مالية تعد الأكبر منذ تأسيسها، حيث تأخرت عن صرف رواتب موظفيها عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فيما من المتوقع أن تصرف رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر بشكل مجتزأ.

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