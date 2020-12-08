الخليل: الشرطة تقبض على 43 مطلوباً للعدالة وتضبط 15 مركبة غير قانونية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم على 43 مطلوباً للعدالة وضبطت 15 مركبة غير قانونية في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنها أثناء قبضت على 43 طلوباً للعدالة صادر بحقهم 214 مذكرة قضائية وضبطت 15 مركبة غير قانونية.
وأكدت الشرطة التحفظ على المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم بالإضافة لضبط المركبات غير القانونية ومخالفة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة اليوم على 43 مطلوباً للعدالة وضبطت 15 مركبة غير قانونية في الخليل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنها أثناء قبضت على 43 طلوباً للعدالة صادر بحقهم 214 مذكرة قضائية وضبطت 15 مركبة غير قانونية.
وأكدت الشرطة التحفظ على المطلوبين وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم بالإضافة لضبط المركبات غير القانونية ومخالفة أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهم أصولاً.
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